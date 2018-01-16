Киллер первого покушения на участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, которая развернулась 1 июня на Подоле, отказывается от любых показаний. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Народный депутат Антон Геращенко расскаал, что киллер по первому покушению находится в СИЗО и не дает никаких показаний.

Также Геращенко надеется, что в этом году дело будет передано в суд, а киллер получит пожизненное заключение.

Народный депутат также отметил, что основная версия убийства Окуевой и покушение на ее супруга Осмаева – месть со стороны российских террористических диверсионных группировокдействующих при поддержке спецслужб РФ.

"Что касается тех киллеров, которые убили Амину в октябре, к сожалению, мы их еще не задержали. Но мы понимаем, могу сказать, знаем, что эти люди приехали с территории Российской Федерации, выполняли задачу из Российской Федерации на убийство Адама и Амины. В первую очередь, хотели убить Адама", - рассказал Антон Геращенко.

Как сообщщала "Страна", перестрелку с Адамом Осмаевым и ныне покойной Аминой Окуевой тогда затеял Артур Денисултанов - Курмакаев - Кринари, проходящий по материалам дела как Александр Дакар. И гораздо более известный в СМИ как человек множеством фамилий, а также - характерными прозвищами: "Динго" и "киллер Кадырова".