Разработчик антивируса ESET предупреждает пользователей устройств Apple о новой фишинговой атаке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Хакеры используют "двойную" рассылку для кражи персональных данных.

В первом письме от мошенников пользователю сообщают о несуществующей покупке приложения в App Store, в сообщении указаны детали заказа, включая сумму сделки.

На подделку сразу указывает адрес отправителя, не имеющий отношения к Apple, неперсонализированное обращение и подозрительный документ во вложении.

В это файле находится "квитанция об оплате", в которой есть ссылка, которую предлагают использовать в случае проблем с заказом. Эта ссылка ведет на фишинговый сайт, где пользователю предлагают ввести Apple ID и пароль, а далее подтвердить личные данные, в том числе, данные банковской карты.

По данным ESET, особенность этой фишинговой кампании в том, что далее приходит еще одно сообщение со ссылкой на тот же сайт. Второе письмо (от лица "Службы технической поддержки Apple") предупреждает, что часть информации об учетной записи пользователя не подтверждена и чтобы продолжить использование сервисов Apple, предлагается подтвердить данные, заполнив форму на фишинговом сайте.

"ESET рекомендует игнорировать неперсонализированные сообщения, не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями "Антифишинг" и "Антиспам", - говорится в сообщении.

Ранее Apple признала уязвимость процессоров всех моделей iMac и iPhone.

Напомним, что накануне СБУ задержала банду хакеров, которые следили за украинцами через мобилки.