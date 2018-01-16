Апелляционный суд Харьковской области решил направить уголовное дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы в Октябрьский райсуд города.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Скорее всего, завтра производство попадет в суд и в течение максимум 5 дней назначат первое заседание", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Это будет уже пятое начало рассмотрения дела в отношении Нели Штепы.

Напомним, что Штепе инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы или организации.

Ранее мы писали, что 12 января от дела Нели Штепы отказалась вторая за день коллегия судей.

Также "Страна" сообщала, что коллегия из трех судей Ленинского районного суда Харькова, которая слушала дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, взяла самоотвод.