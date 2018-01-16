В села Попельня Житомирской области мужчина умер от переохлаждения в собственном доме. Об этом сообщает местная госадминистрация.

Тело 59-летнего мужчины нашли в его же доме соседи.

"Умер мужчина, переохладившись в собственном доме. Обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

Это уже четвертый погибший от переохлаждения с начала холодов в Житомирской области.

Напомним, что появился новый поворот в истории с погибшим бездомным под стенами больницы в Киеве. Полиция закрывает дело, а медики отрицают, что бездомный к ним обращался. Экспертиза установила, что мужчина умер от переохлаждения и никаких травм у них не было.

Ранее во Львовской области трое человек погибли от переохлаждения.