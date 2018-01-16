Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих. Об этом рассказал глава Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Петр Иванов в интервью "Российской газете", пишет "Медуза".

Предполагается, что присматривать за несовершеннолетними во время поездки в поезде будет проводник, который после прибытия на станцию назначения передаст ребенка доверенному лицу.

Услугу сопровождения ребенка в пути, по словам главы ФПК, предполагается ввести уже в текущем году.

Напомним, украинцам вывозить детей за границу теперь можно без согласия второго родителя.

Так, в постановлении Верховного суда по делу №6-15цс17 говорится, что "Семейный кодекс действительно гарантирует права обоих родителей воспитывать ребенка, и папа с мамой должны иметь равные возможности видеться с чадом даже после развода. Однако, ВСУ призывает ставить во главу угла интересы малолетнего ребенка. Если в его интересах будет отъезд с мамой на постоянное место жительства в другую страну, то его надо разрешить, даже если отцу это не нравится, и он не дает на это своего согласия", - отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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