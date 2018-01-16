В Москве был срочно госпитализирован известный по фильму "Бумер" актер Сергей Горобченко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сергей неожиданно потерял сознание у себя дома. Родственники сами привезли его в больницу.

Напомним, несколько лет назад актер перенес автокатастрофу. В СМИ появлялись сообщения о полном восстановлении актера.

45-летний Сергей Горобченко воспитывает пятерых детей в браке с Полиной Невзоровой.

В своем Instagram он написал, что врачи диагностировали у него панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

"Панкреотит- дело тонкое. Так определили. С каждым может... Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела...!!! Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается- нервы... Ну и плюс праздники. Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста", - написал Сергей Горобченко.

Фото: instagram.com/sgorobchenko

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