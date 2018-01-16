Бацька назвал Беларусь "донором безопасности" для всей Европы
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна выступает в качестве донора безопасности в Европе. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Беларусь сегодня - это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе", - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.
Он отметил, что фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика и Беларуси удалось в прошлом году преодолеть негативные тенденции в этой сфере.
Лукашенко заявил, что в Беларуси развиваются атомная энергетика, биотехнологии, созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии.
Напомним, что ранее Лукашенко возмутился, что Россия вернула паспортный контроль на границе.
Как сообщала "Страна", Лукашенко заявил, что хорошо изучил украинцев еще с молодости.