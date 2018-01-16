Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна выступает в качестве донора безопасности в Европе. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Беларусь сегодня - это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе", - сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

Он отметил, что фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика и Беларуси удалось в прошлом году преодолеть негативные тенденции в этой сфере.

Лукашенко заявил, что в Беларуси развиваются атомная энергетика, биотехнологии, созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии.

Напомним, что ранее Лукашенко возмутился, что Россия вернула паспортный контроль на границе.

Как сообщала "Страна", Лукашенко заявил, что хорошо изучил украинцев еще с молодости.