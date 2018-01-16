На 15 января 2018 года в Украине официально зарегистрированы немногим менее 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса.

Об этом говорится на сайте пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 15 января 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 492 247 переселенцев или 1 218 315 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

По состоянию на 4 декабря 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, в Украине были взяты на учет 1 488 051 переселенцев с Донбасса и Крыма.

Как сообщала "Страна", Кабмин упростил получение льготного жилья для АТОшников и переселенцев. В программе могут участвовать переселенцы, которые не имеют в собственности жилья, находящегося на подконтрольной территории Украины.

Напомним, что суд отменил проверки переселенцев по месту жительства для получения помощи.