Два подростка провалились под лед у берега Днепра в Черкассах, спасти удалось только одного
В Черкассах два подростка провалились под лед на реке Днепр. Одного парня спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Подростки провалились под лед недалеко от местного развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка".
"Происшествие произошло в 150 м от берега. По словам случайных свидетелей, два друга шли по Днепру вдоль берега, но лед не выдержал, и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, сообщили спасателям и одновременно пришли на помощь пострадавшим", - говорится в опубликованном сообщении спасателей.
Рыбакам с помощью ветвей удалось спасти 17-летнего парня, но его 16-летний товарищ утонул. Тело погибшего было найдено спустя 40 минут поисковой операции спасателями ГосЧС.
Фото: dsns.gov.ua
Видео: dsns.gov.ua
Видео: youtube.com/112 Украина
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