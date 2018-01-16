В Черкассах два подростка провалились под лед на реке Днепр. Одного парня спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Подростки провалились под лед недалеко от местного развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка".

"Происшествие произошло в 150 м от берега. По словам случайных свидетелей, два друга шли по Днепру вдоль берега, но лед не выдержал, и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, сообщили спасателям и одновременно пришли на помощь пострадавшим", - говорится в опубликованном сообщении спасателей.

Рыбакам с помощью ветвей удалось спасти 17-летнего парня, но его 16-летний товарищ утонул. Тело погибшего было найдено спустя 40 минут поисковой операции спасателями ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Видео: dsns.gov.ua

Видео: youtube.com/112 Украина

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