Сотрудники Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) опубликовали официальную рекомендацию для сограждан - быть осторожными во время поездок в Украину из-за вспышки кори.

Об этом говорится в документе на официальном сайте ведомства, передает Укринформ.

"Центр рекомендует тем, кто путешествует в Украину, защитить себя путем вакцинации против кори препаратом MMR (корь, паротит и краснуха). Перед отъездом из Соединенных Штатов дети (от 6 до 11 месяцев) должны получить одну дозу вакцины MMR, а взрослые и дети старше одного года должны иметь две дозы вакцины MMR с перерывом минимум 28 дней", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что предупреждение основывается на информации о заболевании, обнародованной властями Украины.

Напомним, что корь, вызванная вирусом, распространяется в воздухе через дыхание, кашель или чихание. Вирус имеет высокую степень зараженности и может оставаться в таком состоянии в течение двух часов в воздухе или на поверхности вещей. Симптомами кори является сыпь, высокая температура, кашель, насморк, а также покраснение и слезоточивость глаз. Некоторые люди могут страдать тяжелыми осложнениями от кори, включая пневмонию и энцефалит.

Через это в американском Центре контроля и профилактики заболеваний посоветовали врачам в США во время фиксирования подобных симптомов обращать внимание, путешествовал этот человек в последнее время другими странами.

Как сообщала "Страна", корь и гепатит А бушуют в Николаевской области. 72 жителя попали в больницу. Из 72-х госпитализированных, 52 взрослых находятся в областной инфекционной больнице, 20 детей находятся в областной детской инфекционной больнице.

Отметим, что опубликован график работы и адреса кабинетов для прививок против кори в Киеве.

Напомним, что в США возобновили опасные эксперименты со смертельными вирусами.