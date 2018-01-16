Футболисты Шахтера провели первую тренировку на сборе в Турции. Игроки приступили к занятиям спустя три часа после прибытия в турецкий Белек.

Вечерняя тренировочная сессия длилась 90 минут, передает пресс-служба Шахтера.

Разминку и квадраты сменила отработка контроля мяча в разных игровых ситуациях. После этого футболисты разделились на три команды и провели мини-турнир на половине поля.

Завершилось занятие "горняков" серией упражнений для мышц пресса.

В первой тренировке в Турции приняли участие 25 игроков, за исключением Максима Малышева, который работает по индивидуальной программе.

В общей группе находился и новичок "Шахтера" Додо, а также восстановившийся после травмы колена Сергей Кривцов. Во вторник "горняки" продолжат подготовку к весенней части сезона.

В 1/8 Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" дважды встретится с итальянской "Ромой". Первый поединок плей-офф Лиги чемпионов состоится в Харькове 21 февраля 2018. Стартовый свисток матча в 21:45.

Фото: shakhtar.com

Как сообщала "Страна", перед весенней Лигой чемпионов Шахтёр примет участие в зимнем турнире Dubai Cup. "Горняки" сыграют против датского Копенгагена, чешской Славии (Прага) и шведского АИКа.

Отметим, кого болельщики Шахтёра выбрали лучшим игроком 2017 года.