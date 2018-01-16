Вечером понедельника, 15 января в Киеве на Соломенской площади произошло массовое ДТП - Mitsubishi Lancer и кабриолет BMW столкнулись "лоб в лоб". В результате пострадали пять человек и один из получивших повреждения - ребенок.

Об этом сообщает портал Dtp.Кiev.

По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer с донецкими номерами проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с кабриолетом BMW на польских номерах.

"Жесткое лобовое ДТП в Киеве на Соломенской площади: Ланцер в лоб БМВ, 5 пострадавших. Ребенок в Охматдет", – указано в опубликованном сообщении.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в центре Киева Honda влетела в дерево за пару метров до многолюдной остановки. По всей дороге раскиданы части дерева и автомобиля.

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