В понедельник, 15 января в жилом доме в поселке Васильевка Запорожской области произошел взрыв. Сообщение об этом поступило спасателям около 18.30, передает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Предварительной причиной ЧП назван взрыв газовой смеси, после которого и произошло возгорание кровли частного дома и других объектов.

"По предварительным данным, произошел взрыв газовой смеси, повлекший возгорание кровли частного дома и части конструкций. В результате инцидента пострадали два человека: 13-летняя девочка и пожилая женщина – ее бабушка. Обе госпитализированы", - сообщили в спасатели.

По данным спасателей, вызванный взрывом пожар в частном доме был локализован в 19:15 и полностью потушен к 20:00. Наиболее вероятная причина произошедшего, по мнению спасателей, - неисправность использовавшегося в доме газового баллона или нарушение правил техники безопасности при его эксплуатации.

Однозначно установить причину инцидента предстоит в ходе следствия, начатого по факту случившегося.

Фото: facebook.com/MNSZPO

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