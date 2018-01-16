Причиной смертельной эпидемии, охватившей индейской население современной Мексики в XVI веке, вскоре после появления европейцев в Новом Свете.

Смертельной инфекцией стала бактерия сальмонеллы (Salmonella enterica). Это выяснили ученые из института Макса Планка в германской Йене, передает N+1.

Ученые из Великобритании и Норвегии предположили, что патогенный микроорганизм мог "приехать" в Мексику вместе с европейцами.

В феврале 1519 года испанский конкистадор Эрнан Кортес во главе 600 солдат высадился на побережье современной Мексики. В августе 1521 года он завоевал столицу ацтеков и провозгласил территорию империи испанской колонией.

К моменту прибытия Кортеса в Новый Свет население империи составляло около 22 миллионов человек. В 1545 году на территории Мексики началась одна из самых страшных эпидемий в истории Нового Света.

Загадочная болезнь, которую индейцы называли коколицтли (cocoliztli) - "мор" на языке науатль - продолжалась до 1550 года. По описаниям современников, у больного начиналась лихорадка, головокружение, кожная сыпь, а через несколько дней большинство людей умирали. В результате эпидемии, по разным оценкам, погибли 12-15 миллионов человек.

В 1576 году мор начался снова и унес жизни около двух миллионов человек. В результате, в начале XVII века численность местного населения насчитывала около одного миллиона человек.

Ранее исследователи предполагали, что загадочным мором могли стать корь, ветряная оспа, геморрагическая лихорадка или брюшной тиф.

Ученые из института Макса Планка решили исследовать ДНК индейцев, погибших во время эпидемии 1545-1550 годов и похороненных в местечке Тепосколула-Юкундаа (Teposcolula-Yucundaa) на юге Мексики.

Авторы статьи выделили и проанализировали ДНК из зубов 24 человек, погибших во время мора, и, для контроля, ДНК из зубов пяти местных жителей, умерших до вторжения испанцев в Мексику.

Ученые обнаружили в ДНК индейцев, живших в "колониальный период" ДНК бактерии Salmonella enterica разновидности паратиф С. Эта кишечная инфекция может протекать в разных формах, в том числе, в виде лихорадки с высыпаниями на коже и развитием гнойных очагов на внутренних органах.

Интересно, что в геноме уроженцев Мексики, живших до прихода европейцев, исследователи не обнаружили ДНК сальмонеллы.

Как патоген мог появиться в Америке, объясняют авторы другого исследования, выложенного на BioRxiv.

Микробиологам из университета Уорика совместно с норвежскими археологами удалось обнаружить древнейший образец паратифа С в Европе. Ученые исследовали останки 33 человек, похороненных между 1100 и 1670 годами на кладбище в Трондхейме, в центральной Норвегии. В останках девушки 19-24 лет, умершей в 1150-1250 годы, авторы работы обнаружили ДНК сальмонеллы разновидности паратиф С. По всей видимости, молодая женщина погибла от сепсиса, вызванного инфекцией.

Исследователи провели филогенетический анализ, который помог определить возраст и происхождение патогена. Оказалось, что возбудитель паратифа С произошел от разновидностей сальмонеллы Choleraesuis и Typhisuis, поражавших свиней, и отделился от родственных ему линий около трех тысяч лет назад.

Европейцы одомашнили свиней в эпоху неолита, свыше шести тысяч лет назад, поэтому, возможно, бактерии эволюционировали до паратифа С и передались от домашних свиней людям. Авторы статьи полагают, что европейцы могли привезти в Америку инфекцию, поразившую впоследствии неприспособленных к ней индейцев.

Однако, по словам Хендрика Пойнара (Hendrik Poinar), эволюционного биолога из канадского университета Макмастера, чтобы подтвердить это предположение, нужно исследовать останки европейцев и индейцев, живших в одно и то же время и зараженных одним и тем же патогеном.

Возбудитель паратифа С был открыт в 1916 году. Бактерию выделили из сыворотки крови солдат, страдавших кишечной инфекцией, похожей на брюшной тиф. Паратиф С передается через пищу или жидкости, загрязненные фекалиями зараженных людей.

В редких случаях люди могут быть носителями патогена, обычно же болезнь протекает в "желудочной" форме, с диареей и рвотой, либо в виде лихорадки с кожной сыпью, либо похожа по симптомам на брюшной тиф. В настоящее время заболевание распространено в странах Африки и Южной и Восточной Азии, в Европе случаи заражения крайне редки.

Фото: nplus1.ru

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