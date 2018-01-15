Глава движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов, ехавший на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина, скончался несколько часов назад в больнице от инсульта.

Об этом ТАСС сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина.

"13 января [Анпилов] ехал на встречу [кандидата в президенты России от КПРФ Павла] Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал - oбширный инсульт. Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался", - сказала она.

73-летний Анпилов был председателем исполнительного комитета движения "Трудовая Россия". Он принимал активное участие в митингах против Бориса Ельцина в 1992–1993 годах.

Ранее "Страна" сообщала, что в президенты РФ от Компартии может пойти миллионер-директор совхоза имени Ленина.

Также Верховный суд России подтвердил, что Навальный не сможет участвовать в выборах.