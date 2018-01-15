В ночь на 15 января в многоэтажном жилом доме в Одессе произошел пожар. Прибывшим на место пожарным пришлось долго открывать входную дверь дома из-за кодового замка, в результате чего тушение пожара и эвакуация жильцов начались не сразу. Погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

В квартире, в которой находился эпицентр пожара, нашли тела двоих человек. Также находившуюся в квартире женщину удалось спасти. Кроме того из соседней квартиры был эвакуирован пожилой мужчина. Он доставлен в больницу на скорой помощи.

В 00:24 спасателям сообщили о задымлении на 14-м этаже 16-этажного жилого дома по адресу ул. Академика Заболотного 39а. Сразу же на место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова 1-бис.

На месте пожара пожарные не смогли попасть в дом из-за закрытой входной двери с кодовым замком и отсутствия консьержа. Поэтому понадобилось некоторое время для того, чтобы пожарные с помощью инструмента смогли самостоятельно открыть дверь.

Только после этого они смогли приступить к тушению пожара.

В 01:14 пожар локализовали и в 01:31 ликвидировали. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. В результате возгорания уничтожены личные вещи в квартире на площади 20 м2. На месте происшествия нашли тела двоих погибших. Ими оказались хозяйка квартиры и ее сожитель. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Видео: facebook.com/MNSODE

Как сообщала "Страна", спасатели назвали число погибших в пожарах с начала года.

Чаще всего причиной возгораний является неосторожное обращение с печным отоплением, а также неисправные бытовые приборы и перегрузки электросети.

Служба спасения призывает людей всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики.

Отметим, что из-за замерзшей воды во Львове более двух часов не могли потушить склады лакокрасочных материалов.