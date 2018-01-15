Утром 15 января в 414 маршрутке, следующей с Троещины, неизвестный ранил ножом мужчину в переполненной маршрутке и скрылся. Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Сегодня, около 09:00, ехала на работу на маршруте № 414, маршрутка была просто набита людьми. На Фестивальном вошел один мужчина и когда двери начали закрываться прибежал еще один и начал толкать того, чтобы он прошел, на что первый мужчина ответил: "Здесь некуда протолкнуться!" Второй мужчина, выражаясь нецензурно, все же влез в маршрутку! И продолжал оскорблять мужчину, который не подвинулся вначале. В результате, ненормальный (иными словами его назвать нельзя), проехав всего одну остановку, вытолкал первого мужчину, нанес ему удар ножом в бицепс бедра и убежал. Мужчина, войдя в маршрутку, не сразу понял что произошло. Уже люди в маршрутке ему сказали, что у него штанина разрезана, откуда сочилась кровь", - рассказала очевидица в группе "Троещина ВК".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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