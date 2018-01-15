В Украине по постановлению Кабмина цены на энергоносители могут пересматриваться дважды в год.

"За два месяца до начала каждого газового полугодия (1 октября – 31 марта, 1 апреля – 30 сентября) … Минэнергоугля проводит перерасчет предельных розничных цен на природный газ для бытовых потребителей, религиозных организаций", - говорится в постановлении.

Очередной перерасчет цены на голубое топливо должен был произойти еще в октябре 2017 года, но этого не случилось и следующий пересмотр будет проводится в апреле.

Предпосылками для повышения цены на газ для населения и промышленности является их рост на международном хабе и девальвация гривни. Тарифы на коммунальные услуги формируются на основании этих двух составляющих. Поэтому избежать подорожания не удастся. Кроме того, в МВФ настоятельно рекомендуют изменить цены.

Стоимость голубого топлива закрепляется постановлением Кабмина, а остальные тарифы формирует Национальная комиссия в сфере энергетики. Глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что произошла задержка в процессе формирования цены на газ. Это означает, что она уже устарела.

После пересмотра цены на газ поставщики тепла и горячей воды также будут менять свои тарифы. Поэтому в результате этих изменений цифры в квитанциях за коммунальные услуги могут возрасти еще на 20%.

Ранее "Страна" сообщала, что власти объявили о подорожании электроэнергии в 2018 году.

Также стали известны средние тарифы на отопление для разных областей страны