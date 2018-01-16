Во вторник-четверг, 16-18 января будут сыграны три матча 30 тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). "Донбасс" примет "Галицких Львов", "Белый барс" сыграет против МХК "Динамо", а "Волки" попробуют одолеть "Кременчук".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

16 января, вторник

18:00 "Донбасс" - "Галицкие Львы", прямая трансляция – телеканал XSPORТ

В Дружковку подопечные Михаила Чиканцева приедут на кураже после волевой победы над харьковским МХК "Динамо" 4:3. Тогда победную шайбу на свой счет записал капитан команды Всеволод Толстушко. Однако для подопечных Сергея Витера этот матч принципиальный – в случае победы, "Донбасс" сможет обновить рекордную для чемпионатов Украины серию по количеству побед подряд.

В чемпионате Украины по хоккею сезона 2010/11 хоккеисты "Донбасса" смогли выиграть в 27 матчах подряд, а в нынешнем розыгрыше УХЛ, благодаря победе над "Волками" (19:0), уже повторили своё достижение.

17 января, среда

18:45 "Белый Барс" - МХК "Динамо", прямая трансляция – XSPORТ.ua

Минувший раз команды встречались ещё в ноябре, тогда в серии послематчевых бросков хоккеисты МХК "Динамо" впервые в истории сумели обыграть белоцерковский клуб – победным для "динамовцев" стал бросок Руслана Максименко.

Тогда подопечные Константина Буценко впервые проиграли клубу из нижней тройки в турнирной таблице. Однако, смогут ли "сине-белые" повторить своё достижение и отобрать очки у "барсов", особенно после крайне неудачного поединка с "Галицкими Львами" (3:4)?

Ещё одним препятствием на пути МХК "Динамо" к победе станет то, что встречу в Белой Церкви пропустит капитан МХК "Динамо" Владимир Чердак, который в матче против "львов" заработал дисциплинарный штраф.

18 января, четверг

18:00 "Волки" - "Кременчук", прямая трансляция – XSPORТ.ua.

Для подопечных Александра Савицкого этот матч станет первым на только что отреставрированной арене "Айсберг", что уже является отдельной мотивацией для горожан. Так же на настрой команды очень влияет и желание реабилитироваться после поражения от "Белого Барса" (2:4).

Что касается "Волков", то свой последний поединок с "Донбассом" броварской клуб разгромно проиграл со счётом 19:0, что позволило дончанам не только повторить собственную рекордную серию, но и побить рекорд результативности текущего сезона.

В последний раз "горожане" забросили в ворота "Волков" семь безответных шайб – тогда шатаут на свой счёт записал Никита Петленко.

Как сообщала "Страна", бывший тренер сборной Украины привел белорусский клуб к исторической победе в Континентальном Кубке. В решающем матче подопечные Михаила Захарова обыграли казахстанский "Номад".

Отметим, что дрессировщик львов предложил олимпийцам России выйти на Игры в форме с буквами СССР.