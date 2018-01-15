Во Львове полицейские нашли девушку, которая дважды сообщала о "заминировании" школы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Сегодня, на оперативную линию 102 поступило сообщение о заминировании школы по улице Трилевского.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Правоохранители обследовали помещение школы и прилегающую территорию - опасных предметов не обнаружено. Из здания были эвакуированы около семисот учеников и работников учебного заведения.

Полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании этой школы уже второй раз сделала 17-летняя львовянка. Мотивы ее необычного поступка не приводятся.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции показали карту и график ложных минирований по всей Украине.

Также в Киеве задержали мужчину, который заминировал электричку.