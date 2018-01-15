Шевченковский райсуд Киева приобщил расшифрованные телефонные разговоры в качестве доказательства к делу о госизмене, в котором фигурирует полковник Вооруженных сил Иван Безъязыков.

Об этом сообщает "5 канал".

"По утверждению прокурора, они (эти разговоры - Прим. ред.) доказывают переход подсудимого на сторону противника в условиях войны", - отмечается в сообщении.

Как утверждает обвинение, в части разговоров Безъязыков выступает непосредственным участником, в остальных – просто упоминается.

"Следует, что господин Безъязыков не был никаким военнопленным. Он, согласно иерархии, занимал не последнюю позицию в этой организации, давая указания и поручения другим членам террористической организации", - прокомментировал прокурор Олег Пересада.

Сам подсудимый и его защита отвергают утверждения обвинения.

"Есть серия разговоров, которые я бы назвал "попытка боевиков дискредитировать пленного". Не только Безъязыкова пытались дискредитировать. Были обычные солдаты, были люди, которых сами боевики считали суперпленными. То есть пленные, за которых можно получить 15 человек", - отметил адвокат Олег Веремеенко.

Кроме того, Безъязыков попросил предоставить охрану его семье, которой, по его мнению, угрожает опасность.

Следующее заседание по этому делу состоится 22 января.

Как известно, Иван Безъязыков - кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего 8-го армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года.

В августе 2014-го его взяли в плен сепаратисты "ДНР", а через два года во время спецоперации СБУ его освободили. В декабре 2016 года правоохранители задержали Безъязыкова, которому приписывают сотрудничество со спецслужбами России.

По версии следствия, в период с августа 2014 года по июль 2016-го, во время пребывания в плену сепаратистов, Безъязыков стал членом "ДНР" и работал в их "разведывательном управлении".

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