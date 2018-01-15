С недостроенных домов украинцы не должны платить налог на недвижимость.

Такое мнение высказал главгосревизор-инспектор отдела администрирования налога на имущество физлиц департамента доходов и сборов с физлиц ГФС Петр Ковалевский, комментируя действующие нормы Налогового кодекса (пп. 266.2.1, п. 266.2 ст. 266), сообщает Etcetera.

Он отметил, что объектом обложения налогом на недвижимость является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей.

Также, база налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физлиц, вычисляется органом контроля на основании данных Госреестра вещных прав на недвижимое имущество и/или на основании оригиналов документов налогоплательщика, в том числе документов на право собственности.

В статьях Налогового кодекса не определено, что объекты незавершенного строительства относятся к объектам налогообложения налогом на недвижимость. Значит, недрстроенный дом не облагается налогом как объект незавершенного строительства.

При этом юрлицо-плательщик может подать декларацию в течение 30 календарных дней со дня возникновения права собственности на объект, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности.

В случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного собственника к другому в течение календарного года, налог начисляется для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он потерял право собственности на отмеченный объект налогообложения, а для нового владельца - начиная с месяца, в котором возникло право собственности. Об этом говорится в письме ГФС от 09.03.2016 г. № 541/10/10-36-17-01.

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