Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что создаваемые США из курдов "силы безопасности границы" на севере Сирии угрожают безопасности Турции.

По его словам, военная операция турецкой армии и лояльных ей сил в Сирии против курдов может начаться "в любую минуту", передает РИА Новости.

"Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию (курдская РПК считается в Турции террористической организацией - Прим.Ред.), которая угрожает безопасности Турции. Наша задача - задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество - это их дело. Но мы этого не позволим. Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту", - сказал Эрдоган.

Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкая армия в течение ближайшей недели может начать военную операцию в Манбидже и Африне. Эти области Сирии с курдским населением подконтрольны YPG – вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.

Как сообщала "Страна", в Турции после телефонного разговора Чавушоглу и Тиллерсона возобновили выдачу американских виз.

Напомним, что в мае 2017 в Пентагоне официально подтвердили поставки оружия и снаряжения курдам.