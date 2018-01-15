Эрдоган готов в любую минуту ударить по армии курдов, которых опекают США
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что создаваемые США из курдов "силы безопасности границы" на севере Сирии угрожают безопасности Турции.
По его словам, военная операция турецкой армии и лояльных ей сил в Сирии против курдов может начаться "в любую минуту", передает РИА Новости.
"Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию (курдская РПК считается в Турции террористической организацией - Прим.Ред.), которая угрожает безопасности Турции. Наша задача - задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество - это их дело. Но мы этого не позволим. Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту", - сказал Эрдоган.
Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкая армия в течение ближайшей недели может начать военную операцию в Манбидже и Африне. Эти области Сирии с курдским населением подконтрольны YPG – вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.
Как сообщала "Страна", в Турции после телефонного разговора Чавушоглу и Тиллерсона возобновили выдачу американских виз.
Напомним, что в мае 2017 в Пентагоне официально подтвердили поставки оружия и снаряжения курдам.