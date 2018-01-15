Украинские налоговики хотят ввести временные трудовые лицензии, которые в будущем станут формой лицензирования временной деятельности самозанятых лиц.

Об этом свидетельствует документ "Стратегические инициативы развития ГФС до 2020 года", который обнародован на портале ведомства.

Одна из главных целей фискалов на 2018 год – борьба с уклонистами. Трудовые лицензии – это первый шаг, затем ГФС намерена реализовать плана BEPS по противодействию размыванию базы налогообложения.

Более того, фискалы подумывают над расширением базы налогообложения имущества и хотят выработать непрямые методы госконтроля за доходами украинцев.

Также, в планах службы числится решение вопроса налогообложения е-торговли (трансграничную), внедрение е-акцизной марки. Фискальная служба поддержала инициативу Кабмина относительно введения налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

Отметим, что в госбюджете-2018 год расходы на ГФС увеличились на 45% (11,8 млрд грн) по сравнению с 2017 годом. Часть денег направлена на реформирование службы.

Также в Госфискальной службе назвали 9 стратегических направлений, над которыми будут будут работать в период с 2018 по 2020 год. В текущем году ГФС намерена оптимизировать внутренние бизнес-процессы и е-документооборот, разработать сегментацию должников, внедрить е-камеральные проверки и систему KPI для департаментов и сотрудников.

Ранее "Страна" сообщала, какие именно украинские предприятия в первую очередь ждут проверки ГФС в этом году.

Также ГФС Украины расписала план проверок предприятий на год вперед.