У Гройсмана установили новый потолок бюджета Пенсионного фонда Украины
Правительство поддержало и учло предусмотренный госбюджетом объем дотаций для пенсионных программ - 139 313 400 000 грн.
Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на Постановление №8 Кабмина, которым утвержден бюджет Пенсионного фонда страны.
Этих денег хватит, чтобы выплачивать в полном объеме пенсии, надбавки, повышения, и для покрытия дефицита средств ПФУ.
Общий объем доходной части бюджета - 353 628 600 000 грн, а общий объем расходной части - 345 811, 7 млн грн.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине установлен новый максимальный размер пенсии, который вырос почти на треть.
Также Гройсман обещает в 2019 году поднять пенсии тем, кто работал за маленькую зарплату.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!