Журналист "Страны" попал на сборы церкви "Возрождения" и увидел, как людей лишают воли, самоконтроля и денег

Как экс-президент Грузии всего за восемь тостов объяснил журналисту "Страны" свое понимание жизни

В польских СМИ все чаще пишут о трудовых лагерях для наших гастарбайтеров, где те вынуждены работать только за еду и ночлег