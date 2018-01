Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак решил снова попробовать свои силы на конкурсе. Музыкант уже написал песню для своего выступления и собирается представить ее в Португалии.

Соответствующее заявление в понедельник, 15 января, Александр Рыбак сделал на пресс-конференции в Норвегии и опубликовал радостное для своих фанатов известие на странице в Facebook.

На "Евровидении-2018" Рыбак планирует вновь представить Норвегию с песней "That's How You Write А Song" ("Вот как надо писать песни"). Музыкант уже представил не только новую песню, но и клип.

Видео:Youtube.com/ AlexanderRybakVideo

Напомним, что в 2009 году Александр Рыбак одержал победу на "Евровидении" в Москве с композицией "Fairytale".

Видео: Youtube.com/Eurovision Song Contest

