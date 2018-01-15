В январе-ноябре 2017 года импорт товаров в Украину превысил экспорт - отрицательное сальдо за этот период составило $5,2 млрд. Об этом передают Украинские новости, со ссылкой на Госстат.

В течение января-ноября отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на $2, 881 млрд. по сравнению с январем-ноябрем 2016 года (в январе-ноябре 2016 года отрицательное сальдо составило $2,330 млрд).

Экспорт товаров в январе-ноябре 2017 года составил $39,48 млрд, при этом он увеличился на 20,6%, или на 6,75 млрд, по сравнению с январем-ноябрем 2016 года.

Импорт товаров в январе-ноябре 2017 года составил $44,69 млрд, увеличившись на 27,5%, или на $9,63 млрд.

"Страна" узнала мнение экспертов о том, что будет с экономикой, ценами, зарплатами и курсом гривни в 2018 году. Примерно в начале 2016 года экономика, пережив падение из-за войны, нестабильности в стране, отсутствия инвестиций и потери российского рынка, нащупала дно.

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