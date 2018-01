Легенда ирландского рока и солистка группы Cranberries внезапно умерла в возрасте 46 лет.

Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне, куда приехала на студию звукозаписи. Семья певицы "уничтожена" этой новостью, сообщают СМИ.

Причины смерти пока неизвестны.

Реакция на смерть

На смерть О'Риордан уже отреагировал ирландский президент Майкл Хиггинс. "Долорес О'Риордан и The Cranberries оказали влияние на рок и поп-музыку в Ирландии и во всем мире", - заявил он.

Группа "Дюран-Дюран" написала в Твиттере, что музыканты "поражены новостями о смерти Доролес О Риордан".

Ирландский певец Ронан Китинг заявил, что "в полном шоке". О'Риордан он описал как "невероятный талант и прекрасная душа".

Биография О'Риордан

Долорес родилась в небогатой фермерской семье Теренса О’Риордана и Айлин Гринсмит, в пригороде Лимерика, Беллибрикене, Ирландия.

Младшая из семи детей. У Долорес пять братьев: Теренс, Брендан, Донал, Пиджей, Джозеф и одна сестра Энджела.

В детстве пела в церковном хоре. С пяти лет играет на пианино и дудочке, с 17 - на гитаре. Умеет играть на мандолине. Владеет несколькими языками (английский, ирландский, французский).

The Cranberries и сольная карьера

О'Риордан прославилась в составе группы The Cranberries.

Группа сформировалась в 1989 году, а в 90-х стала всемирно известной, продав более 40 миллионов копий своих записей. Ее главные хиты - Zombie, Linger и Dreams.

Zombie - самая известная композиция группы. Была написана после терактов в Англии, которые устроила ИРА - Ирландская республиканская армия. Тогда от взрыва бомбы погибло двое детей.

По мнению Долорес О'Риордан, зомби - это и есть члены ИРА, из-за которых на тот свет уходят ни в чем не повинные люди.

The Cranberries выпустила пять альбомов, прежде чем объявила о паузе в 2003 году.

После это О'Риордан выпустила два сольных альбома и записала саундтрек к фильму "Страсти Христовы".

Долорес также в этот период была занята сотрудничеством с известным композитором Анджело Бадаламенти, с которым записала песни Angels Go to Heaven (2004), The Butterfly (2006) и Secrets of Love для саундтреков к фильмам "Эвиленко" (2004) и Secrets of Love (2007).

А в 2009 году их группа воссоединилась.

Болезни О'Риордан

В мае 2017 года The Cranberries отменили несколько шоу и концертов - после того, как доктора порекомендовали О'Риордан прекратить работать на месяц и пролечиться от больной спины.

Судя по всему, лечение не слишком сработало. Еще несколько концертов, назначенные на осень минувшего года, были отменены еще летом.

У певицы, судя по всему, были также проблемы с психикой. В 2016 году произошел инцидент в аэропорту Шеннон (Ирландия). Долорес обвинили в нападении на сотрудников полиции - она наносила им удары, толкала и плевалась.

Позже ее оштрафовали на 6000 евро, но от уголовной ответственности освободили, признав, что О'Риордан страдала от психического расстройства.

И это были не первые попытки певицы повздорить с правоохранителями.

Медики сообщали на суде, что О Риордан страдала от психического заболевания и не помнила того, что совершала.

Личная жизнь

У певицы от брака с продюсером группы "Дюран-Дюран" Доном Бартоном осталось трое детей - сын Тейлор и дочери Молли и Дакота.

В браке Долорес и Бартон прожили 20 лет, но в 2014 году развелись.