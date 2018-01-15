Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан внезапно умерла в Лондоне в возрасте 46 лет.

Об этом пишет news.sky.com.

Трагедия произошла во время записи ее песен. Столичная полиция заявила, что О'Риордан найдена мертвой в отеле, но причины смерти пока не объяснила.

Семья Долорес О'Риордан заявила, что для них ее смерть стала неожиданностью и домашние "опустошены".

Гитарист The Kinks Дэйв Дэвис написал в Twitter: "Я разговаривал с ней за пару недель до Рождества, она казалась счастливой и здоровой - мы даже говорили о том, что, возможно, мы сочиним песни вместе".

Группа The Cranberries, которая была образована в 1989 году, достигла международной славы в 1990-х годах и продал более чем 40 миллионов записей по всему миру, в числе которых было немало хитов, включая "Зомби".

Группа выпустила пять альбомов, прежде чем объявила о перерыве в деятельности в 2003 году. Долорес О'Риордан выпустила два сольных альбома за время этого перерыва, а затем в 2009 году группа окончательно распалась.

В 2014 певица напала на трех человек после того, как ее сняли с рейса Lingus Air из Нью-Йорка в Ирландию, запланированного на 10 ноября 2014 года. Тогда стало известно, что Долорес развелась с мужем, с которым прожила 21 год и испытывала психологические проблемы.

Медицинские заключения, подготовленные для суда, показали, что во время инцидента она страдала от психических заболеваний. У Долорес было диагностировано биполярное расстройство (ранее это заболевание называли маниакально-депрессивный психоз).

Она развелась со своим мужем Доном Бертоном, который работал с Duran Duran, в середине сентября и жила в Нью-Йорке, вначале в отеле на Юнион-сквер, а затем в небоскребе Трамп-тауэр. До инцидента в аэропорту нее не было нормального сна уже два месяца, и ее настроение в лучшем случае непредсказуемо.

В феврале 2016 года певица заявила, что будет использовать "музыку, танцы и выступления, чтобы улучшить свое психическое здоровье", после того как избежала криминального наказания за нападения в аэропорту. По решению суда она отдала €6,000 на благотворительность за то, что била головой и ногами, била и плевалась в офисеров полиции после инцидента в аэропорту.

В мае 2017 года The Cranberries отменили выступления после того, как доктора запретили Долорес выходить на сцену в течение месяца из-а проблем со спиной.

В июле прошлого года из-за нездоровья певицы были также отменены выступления, запланированные на сентябрь и октябрь 2017 года в нескольких городах Северной Америки.

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