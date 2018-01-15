В Калифорнии автомобиль взлетел на верхний этаж офисного здания - после того, как врезался в дорожный отбойник, пишет BBC.

Авария произошла утром в воскресенье в городе Санта-Ана, что в 56 км к югу от Лос-Анджелеса.

Двое людей, которые находились в авто, получили незначительные травмы.

Полиция рассказала, что водитель якобы был под воздействием наркотиков и находится в больнице под наблюдением.

Он смог выбраться из машины самостоятельно, а пассажир автомобиля застрял в нем и больше часа ждал прибытия спасателей. В результате аварии произошло также небольшое возгорание, которое потушили пожарные.

Именно они и распространили фотографии того, как машину вытаскивали из здания.

Фото: twitter.com/OCFA_PIO

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