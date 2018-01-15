Роналду обманули в Реале и он хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
Мадридский Реал продолжает лихорадить и на этом фоне все чаще появляются новости о конфликте между главной ударной силой "галактикос" Криштианом Роналду и руководством клуба.
Как передает испанская газета As, португалец хочет вернуться в Манчестер Юнайтед. Роналду чувствует себя обманутым из-за невыполненных обещаний президента клуба Флорентино Переса по продлению контракта и намерен уйти для Реала.
Источники газеты уверяют, что президент Реала Перес после победы в прошлой Лиге чемпионов пообещал Криштиану Роналду новый контракт, однако продления так и не последовало, несмотря на более чем прозраччные намеки форварда.
Напомним, "Страна" ранее сообщала, что Реал хочет выкупить Неймара у ПСЖ за 400 млн евро.
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