Мадридский Реал продолжает лихорадить и на этом фоне все чаще появляются новости о конфликте между главной ударной силой "галактикос" Криштианом Роналду и руководством клуба.

Как передает испанская газета As, португалец хочет вернуться в Манчестер Юнайтед. Роналду чувствует себя обманутым из-за невыполненных обещаний президента клуба Флорентино Переса по продлению контракта и намерен уйти для Реала.

Источники газеты уверяют, что президент Реала Перес после победы в прошлой Лиге чемпионов пообещал Криштиану Роналду новый контракт, однако продления так и не последовало, несмотря на более чем прозраччные намеки форварда.

Напомним, "Страна" ранее сообщала, что Реал хочет выкупить Неймара у ПСЖ за 400 млн евро.