В Ивано-Франковске невакцинированным против кори детям запретили посещать школы и детские сады.

Как сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме, такое распоряжение издано городским департаментом образования и науки из-за вспышки заболевания корью, передает УНИАН.

Документом обязали директоров заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования "запретить посещать учебные заведения невакцинированным детям".

Этим распоряжением продлены каникулы на неделю. Также должен быть разработан график отработки занятий и проводиться постоянный мониторинг вакцинации детей против кори. В заведениях дошкольного и внешкольного образования в случае выявления заболевания корью предписано немедленно прекращать образовательный процесс в группе.

Кроме того, документ предусматривает усиление разъяснительной работы с родителями о необходимости прививки как одного из важных средств профилактики заболевания корью.

Также распоряжением предусмотрено проведение общешкольных родительских собраний с участием медицинских работников по профилактике заболевания корью.

Напомним, за выходные в Киеве еще 13 человек заболели корью.

Но в КГГА заявили, что ситуация контролируемая и повода вводить карантин нет.