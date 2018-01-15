Национализированный у Игоря Коломойского "Приватбанк" подал в суд на авиакомпанию "Днеправиа" своего бывшего акционера с требование взыскать с нее 1,837 миллиарда гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Иск в рамках дела о доведении "Днеправиа" до банкротства подан в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Другим определением суд решил продолжить рассмотрение иска Приватбанка к "Днеправиа" о взыскании задолженности в сумме 443,9 млн грн.

Речь идет о задолженности по кредитному договору от 21 января 2014 года. Данный иск суд рассмотрит 18 января.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 13 ноября 2017 года возбудил дело о банкротстве "Днеправиа".

Уже по состоянию на середину ноября авиакомпания"Днеправиа" не владела воздушными судами. Некоторые самолеты "Днеправиа" перешли к компании "Роза Ветров".

Авиакомпания "Днеправиа" осуществляла регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Компания являлась одним из крупнейших украинских перевозчиков.

"Днеправиа" принадлежит группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского через компанию "Галтера".

Напомним, что в прошлом году суд обязал компанию Коломойского передать акции "Днеправиа" государству.

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