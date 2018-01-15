В Венгрии заявили, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, что приведет к новым ограничениям прав национальных меньшинств. Соответствующее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто размещено на сайте ведомства.

"Вместо того, чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие шаги по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", - сказал Сийярто.

"Правительство Венгрии выступает против последних мероприятий с той же настойчивостью, как и против Закона об образовании", - добавил министр.

Как сообщала "Страна", ранее в Венгрии требовали от Украины полной имплементации выводов Венецианской комиссим по закону об образовании.

Напомним, 11 декабря 2017 Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций и считает, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмой статьи закона, то есть той, которой устанавливает язык обучения.