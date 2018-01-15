В центре Киева на улице Саксаганского произошло ДТП, где водитель легковушки чудом не въехал на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"ДТП в Киеве на Саксаганского: Хонда уничтожилась о дерево прямо перед остановкой общественного транспорта. Чудом не пострадали люди", - говорится в сообщении.

Как рассказал корреспондент портала, водитель не получил тяжелых травм, а по всей дороге раскиданы части дерева и автомобиля. Остановка находится рядом и чудом обошлось без тяжелых последствий.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в Житомире пьяный водитель, убегая с места ДТП, сбил полицейского.

Еще одно жуткое ДТП случилось несколькими днями ранее в Ровенской области, где в результате столкновения погибли два человека.