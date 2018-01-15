В африканском королевстве Лесото найден пятый по величине алмаз. Об этом сообщается на сайте британской компании Gem Diamonds.

Алмаз был обнаружен во время работ в карьере Летсенг, принадлежащем Gem Diamonds, его стоимость оценивается в $40 млн. 910-каратный бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa – алмазам, почти не содержащим примесей. Такие камни составляют лишь 1-2% от всех природных алмазов.

Фото: gemdiamonds.com

"После того, как Gem Diamonds приобрела Летсенг в 2006 году, на руднике были найдены самые известные алмазы в мире, включая 603-каратный "Обещание Лесото", - отметил исполнительный директор компании Клиффорд Элфик. – Однако, этот выдающийся алмаз высшего качества – самый крупный из найденных на сегодняшний день. Это поразительная находка".

После публикации информации о находке акции компании подскочили на 14%.

Напомним, святой отец нашел в Сьерра-Леоне гигантский алмаз в 709 каратов.

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