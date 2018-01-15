В чемпионате Франции произошел уникальный для футбола случай. В матче между Нантом и ПСЖ (0:1) защитник хозяев Диего Карлос, возвращаясь к своим воротам, случайно толкнул главного судью Тони Шапрона, и тот рухнул на газон.

Однако потом произошло нечто из ряда вон выходящее. Вместо того, что бы просто подняться, Тони Шапрон ударил футболиста ногой, и мало того, показал ему вторую желтую карточку, тем самым удалив игрока.

Об этом сообщает портал globoesportecom в своем Twitter.

Судья бьет игрока по ногам, фото: twitter.com/globoesportecom

После матча рефери остыл и в отчете для дисциплинарной комиссии французской Лиги 1, признал, что игрок непреднамеренно коснулся его. Тони Шапрон также попросил отменить желтую карточку.

Как передает портал Чемпионат со ссылкой на RMC, в ближайшее время рефери будет вызван на заседание дисциплинарного комитета. Тони Шапрон также отстранен от обслуживания матча Анже - Труа в 21-м туре чемпионата Франции.

Напомним, что "Страна" ранее сообщала, что Реал хочет выкупить Неймара у ПСЖ за 400 млн евро.

Также мы рассказывали, что квартиру тренера ПСЖ обчистили дерзкие воры.