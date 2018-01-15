Полицейские вернули киевлянину забытую сумку, набитую долларами, которую он оставил в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Кожаную сумку, в которой лежали $8 000, документы, коллекционные монеты, планшет и другие ценные вещи мужчина оставил в аэропорту "Борисполь".

Обнаружив вещь, полицейские позвонили хозяину. Они задали ему уточняющие вопросы о содержимом и сообщили, что потерянную сумку он может забрать в бюро находок аэропорта.

Полицейские также отметили, что в свободное время от поимки жуликов и пьяных водителей они занимаются возвратом потерянных вещей вне зависимости от их ценности.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", киевский ректор на деньги вуза закупил себе мебель и сантехнику.

Напомним также, что все больше украинцев несут ценные вещи в ломбарды, занимая короткие деньги.