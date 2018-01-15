Харьковская полиция разыскивает сбежавшего гражданина России 1962 года рождения Александра Блищика. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Он проходит по делу о контрабанде наркотиков.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить в СБУ любым удобным способом.

Александр Блищик был задержан, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако мужчина сбежал. Последний раз его видели в Геническе Херсонской области.

Ранее в Киеве полиция объявила в розыск сбежавшую из больницы девушку.

Также напомним, сбежавшую от суда экс-главу правительства Таиланда нашли в Лондоне. Бывший премьер-министр Таиланда (2011-2014) Йинглак Чинават был заочно осужден на родине за халатность на пять лет лишения свободы.