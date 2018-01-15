В Волынской области из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем погиб подросток.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

16-летний житель села со своим другом решил осмотреть охотничье ружье, принадлежащее отцу его товарища. Незарегистрированное ружье "Иж-17" хранилось в летней кухне.

В ходе манипуляций с оружием, состоялся роковой выстрел. 16-летний потерпевший скончался от ранения в голову. Как отмечают в полиции Волынской области, парня случайно застрелил товарищ.

Сведения об убийстве по неосторожности (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК Украины) внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Напомним, что ранее охотник убил пенсионера в лесах Закарпатья, перепутав его со зверем.

Как сообщала "Страна", в Харьковской области мужчина обстрелял полицейских и застрелился.