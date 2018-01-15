На Волыни подросток случайно застрелил друга из охотничьего ружья
В Волынской области из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем погиб подросток.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
16-летний житель села со своим другом решил осмотреть охотничье ружье, принадлежащее отцу его товарища. Незарегистрированное ружье "Иж-17" хранилось в летней кухне.
В ходе манипуляций с оружием, состоялся роковой выстрел. 16-летний потерпевший скончался от ранения в голову. Как отмечают в полиции Волынской области, парня случайно застрелил товарищ.
Сведения об убийстве по неосторожности (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК Украины) внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное расследование.
Фото: facebook.com/lysenko.andrii
Напомним, что ранее охотник убил пенсионера в лесах Закарпатья, перепутав его со зверем.
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