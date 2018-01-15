Шахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплате
Горняки шахты "Украина" в Донецкой области объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил в Facebook председатель профсоюза горняков Михаил Волынец.
Эта шахта в г. Украинск относится к государственному предприятию "Селидовуголь".
Сегодня, 15 января, шахтеры первой смены тут отказались приступить к работе.
"С шахтерами полностью не рассчитались за ноябрь и не выплатили ни копейки за декабрь", - сообщил Волынец со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации "Селидовугля" Ивана Чукова.
Последний прогнозирует, что инициативу первой смены поддержат коллеги из второй и третьей смен.
"Шахтеры хотят привлечь к себе внимание, а другого пути, кроме отказа спускаться в забой, они на видят", - отметил Чуков.
По его информации, генеральный директор предприятия для решения наболевших вопросов отправился в Киев.
"Если вернется ни с чем, то придется в столицу ехать разгневанным шахтерам", - отметил Чуков.
Фото: facebook.com/MykhailoVolynets
Напомним, на прошлой неделе волынские шахтеры заблокировали КПП "Ягодин" из-за долгов по зарплате.
Ранее горняки шахты “Родинская” начали подземную забастовку из-за долгов по зарплате.