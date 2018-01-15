Горняки шахты "Украина" в Донецкой области объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил в Facebook председатель профсоюза горняков Михаил Волынец.

Эта шахта в г. Украинск относится к государственному предприятию "Селидовуголь".

Сегодня, 15 января, шахтеры первой смены тут отказались приступить к работе.

"С шахтерами полностью не рассчитались за ноябрь и не выплатили ни копейки за декабрь", - сообщил Волынец со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации "Селидовугля" Ивана Чукова.

Последний прогнозирует, что инициативу первой смены поддержат коллеги из второй и третьей смен.

"Шахтеры хотят привлечь к себе внимание, а другого пути, кроме отказа спускаться в забой, они на видят", - отметил Чуков.

По его информации, генеральный директор предприятия для решения наболевших вопросов отправился в Киев.

"Если вернется ни с чем, то придется в столицу ехать разгневанным шахтерам", - отметил Чуков.

Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

Напомним, на прошлой неделе волынские шахтеры заблокировали КПП "Ягодин" из-за долгов по зарплате.

Ранее горняки шахты “Родинская” начали подземную забастовку из-за долгов по зарплате.