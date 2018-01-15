Известная французская актриса Катрин Денев, которая выступила с призывом дать мужчинам право на флирт, уточнила, что не считает домогательства чем-то хорошим. Об этом сообщает газета Liberation.

"Я действительно подписала петицию в газете Monde, озаглавленную как "Мы защищаем свободу". Петицию, которая породила множество реакций, которая заслуживает уточнений", - пояснила кинодива.

Она осудила появление хештега "Balance ton porc" ("Сдай своего развратника"), который сопровождает рассказы жертв домогательств.

Также киноактриса отметила, что "гораздо больше мужчин, чем женщин, склонны к такому поведению", но призывает воздержаться от оскорблений обоих сторон.

"Этот хештег, не является ли он призывом к оговору? Можно ли быть уверенной, что здесь нет манипуляций? Не будет ли самоубийств невинных людей? Мы должны жить вместе, без "развратников" и "мерзавок", - пишет Денев.

"Ничего в письме не говорит о том, что домогательства - это хорошо, иначе бы я его не подписала", - подчеркнула Денев.

Как сообщала "Страна", ранее группа из 100 женщин во главе с французской актрисой Катрин Денев в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после публикации на Западе материалов о домогательствах.