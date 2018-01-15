В Житомире нетрезвый водитель наехал на патрульного полицейского.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.

По его данным, 15 января ночью нетрезвый водитель автомобиля Honda Accord во время оформления административных материалов травмировал патрульного.

33-летний водитель пытался скрыться с места происшествия, и в это время совершил наезд на полицейского. Пострадавший был госпитализирован.

Теперь, кроме административной ответственности, водителю придется отвечать еще и за насилие в отношении работника правоохранительного органа. Открыто производство с квалификацией по ч. 2 ст. 345, которое предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: facebook.com

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