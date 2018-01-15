Отказ от договора о дружбе с Российской Федерацией будет означать отказ от Крыма и Донбасса. Об этом во время брифинга в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Было странно услышать от представителей оппозиции, снова призывают разорвать государственный договор о дружбе с РФ. Это сейчас говорит Госдума России. Мы должны требовать от РФ вернуться к нормам международного права и исполнять закон, в том числе Договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет Украины в международно определенных пределах, а это Донбасс и Крым. А оппозиция призывает, чтобы Украина первая вышла из этого закона и у нас не действовало ни право и мы сами подарим Донбасс и Крым", - резюмировала Геращенко.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума.

Также Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины, но без Крыма.