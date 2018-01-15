Подписав контракт с Динамо, полузащитник сборной Украины Руслан Ротань поделился своими эмоциями от возвращения в столичный клуб и ответил на вопросы о переходе.

Об этом передает официальный сайт клуба.

- Мне очень приятно снова быть в таком великом клубе. Не хочу много говорить - лучше покажу делом на футбольном поле. Буду стараться принести пользу Динамо и решить поставленные задачи, что от меня и требуется. Надеюсь, все получится, и все останутся довольны, - рассказал Руслан Ротань.

- Последние полгода вы выступали за чешскую Славию, какие впечатления остались от этого периода?

- Опыт всегда полезен, тем более, что это была другая страна с другим менталитетом. Но всегда тянет на родину, хочется быть дома. Динамо - клуб, который не нуждается в громких эпитетах, я очень счастлив и рад быть здесь. Надеюсь показать игру, которая будет радовать болельщиков.

- У вас уже был разговор с главным тренером Александром Хацкевичем? Что обсуждали?

- Конкретные требования, думаю, мы обсудим уже непосредственно на сборах. А пока у нас была более общая беседа. Мне очень приятно, что меня видят в команде, что тренер хотел, чтобы этот переход состоялся. Безусловно, это придает мне мотивации - чувствую большое желание доказывать и стараться.

- Когда вы первый раз пришли в Динамо, вам было 24 года, сейчас вы - намного более опытный игрок. Какие изменения в вас, вашей позиции на поле, чемпионате Украины произошли за это время?

- В первую очередь, изменился я сам. Есть пословица: "Век живи - век учись", вот и я хочу прогрессировать, работать и быть полезным. Что касается амплуа, я готов играть на любой позиции, где буду полезен и смогу принести пользу команде. В этом плане большой разницы для меня нет.

- Вы уже выбрали номер, под которым хотели бы играть?

- Мне бы хотелось взять №17, надеюсь, он принесет мне удачу.



Ранее "Страна" сообщала, что форвард Динамо Артем Кравец перешел в турецкий Кайсериспор.