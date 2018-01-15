Ученые разработали искусственный интеллект, который превзошел человека в чтении и понимании текста. Его создала компания Alibaba, пишет Bloomberg.

Робот прошел тест Стэнфордского университета, который состоит из более 100 тысяч вопросов и является одним из самых авторитетных способов оценки искусственного интеллекта.

Результат человека в этом тесте - 82.304, искусственного интеллекта компании Alibaba - 82.440, а Microsoft - 82.650.

"Технологию искусственного интеллекта в будущем смогут использовать в сфере обслуживания, при создании учебных пособий, онлайн-взаимодействии с пациентами по медицинским вопросам", - говорит старший исследователь языка в Alibaba Institute Ло Си.

Ранее The Economist опубликовал первую статью, написанную искусственным интеллектом.

Также напомним, искусственный интеллект помог Пентагону посмотреть километры видео беспилотников из Сирии.