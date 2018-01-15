Компании ОККО, WOG, Socar и "Альянс Ойл Украина" возобновили импорт бензина марки А-95 польского нефтеперерабатывающего завода в городе Плоцке, который принадлежит концерну "Орлен". Об этом сообщает enkorr.

В последний раз поставки бензина с территории Польши осуществлялись в мае 2017 года.

Возобновился импорт только в декабре. Суммарно было поставлено 4,5 тысяч тонн бензина. Еще 2,6 тысячи тонн было импортировано за 8 дней января.

Крупнейшим поставщиком стал WOG, импортировав 3,2 тыс. тонн. ОККО поставила 2,6 тыс. тонн, Socar - около 1 тыс. тонн, "Альянс Ойл Украина" - 0,3 тыс. тонн.

В январе-мае 2017 года в прекращении импорта, из Польши в Украину было поставлено 19,2 тыс. тонн бензина. Основными получателями польского А-95 были WOG, "Альянс Ойл Украина" и Socar.

Напомним, кроме бензина, в мае остановился также импорт дизельного топлива. За 5 месяцев 2017 года импорт составил 26,9 тыс. тонн.

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