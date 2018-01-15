В воскресенье, 14 января, в Ивано-Франковской областной больнице умер киевлянин, который получил травму во время катания на сноубордах на курорте "Буковель".

Об этом сообщает "Галка" со ссылкой на информацию друга умершего.

30-летний Владимир Безклинский получил тяжелую травму 22 декабря, когда его сзади сбил другой отдыхающий. В результате столкновения у киевлянина были сломаны ребра, пробиты легкие, сломан позвоночник и поврежден спинной мозг.

Напомним, что ученые Брауновского университета провели обзор исследований, посвященных анализу данных о травмах, полученных во время занятий зимними видами спорта и установили, что 88% смертей после травм на снежном склоне связаны с повреждением головного мозга и сноубордисты чаще травмируются, чем лыжники.

Как сообщала "Страна", в Карпатах за сутки спасли 12 травмированных лыжников.