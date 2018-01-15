В России готовятся запустить "черные списки" пассажиров не только самолетов, но и поездов.

Такие предложения готовит "Федеральная пассажирская компания" - "дочка" Российских железных дорог по перевозкам пассажиров в дальнем следовании, передает "РИА Новости".

Как сообщил гендиректор компании Петр Иванов, у них уже есть свои "черные списки" пассажиров-дебоширов, но пока к ним нельзя применить никаких мер, а только предупредить проводников о поездке такого пассажира.

"У нас есть списки пассажиров, которые хулиганят. Мы предупреждаем своих проводников, что у вас едет опасный пассажир. Если он есть в списке, проводник знает, что надо более внимательно относиться к этому пассажиру", — рассказал топ-менеджер.

Иванов пояснил, что в такие списки, например, вносится пассажир, который в предыдущую поездку напился, подрался с пассажирами и т.д.

Теперь же в ФПК хотят запретить таким пассажирам ездить поездом на дальние дистанции, как это в декабре 2017 года сделали в сфере авиаперелетов.

Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.

Ранее в Киеве задержали дебошира с пистолетом, который называл себя героем Майдана и звал Тимошенко.

Также напомним, как пассажиры сели на дебошира в самолете, который пытался открыть дверь в воздухе.