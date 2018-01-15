Киевское Динамо, которое сейчас проводит сборы в Испании, расстается с нападающим Артемом Кравцом.

28-летний нападающий продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги Кайсериспор, передает официальный сайт клуба.

Артем Кравец провел свой дебютный официальный матч за первую команду Динамо еще в далеком 2007 году. В клуб он попал в 14-летнем возрасте, пройдя отбор в динамовскую академию.

Артем прокомментировал начало нового этапа в своей карьере.

"Я благодарен футбольному клубу Динамо, президенту клуба, всем партнерам по команде и тренерам, с кем доводилось работать, а также сотрудникам клуба за все эти годы. Динамо для меня стало настоящим родным домом, я провел здесь лучшие годы. Сейчас в моей карьере наступает новый этап, я получил хорошее предложение от другого клуба, и готов принять новый вызов. Хочу выразить отдельную благодарность Игорю Михайловичу Суркису за то, что он пошел навстречу и предоставил возможность перейти прямо сейчас, не дожидаясь окончания сезона. Президент клуба всегда поддерживал меня, даже в самые неудачные периоды моей карьеры. Динамо навсегда останется в моем сердце, и я всегда буду болеть за этот, родной для меня, клуб. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал меня все эти годы", - заявил Артем Кравец.

Отметим, что в текущем сезоне Кравец провел в составе Динамо 9 матчей в чемпионате УПЛ (3 гола), 1 матч в Кубке Украины (2 гола) и 5 матчей в еврокубках.

Ранее "Страна" сообщала, что центральный защитник киевского Динамо Александар Пантич перейдет в итальянский клуб СПАЛ, который выступает в Серии А.